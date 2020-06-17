Душанбе, , 12:28 — REGNUM С января по май 2020 года инфляция в потребительском секторе Таджикистана зафиксирована на уровне 5,3%. В мае 2020 года инфляция составила 0,5%, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

При этом, по информации источника, уровень годовой инфляции — с мая 2019 года по май 2020 года — составил 10%.

Как отмечают в профильных ведомствах Таджикистана, за пять месяцев 2020 года в стране подорожали, как продовольственные, так и непродовольственные товары, а также оказываемые жителям платные услуги.

В 2019 году инфляция в Таджикистане остановилась на уровне 8%. В то же время власти страны планируют замедлить рост инфляции в потребительском секторе в 2020 году до 7%.

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