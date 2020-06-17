Ашхабад, , 12:27 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новой зоны отдыха, построенной в пригороде туркменской столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер ознакомился с инфраструктурой нового центра, предназначенного для досуга жителей и гостей Ашхабада, а также с проектами дальнейшего развития зоны отдыха, подготовленными столичной мэрией совместно с союзом промышленников и предпринимателей.

Обращаясь к участникам торжества, Бердымухамедов поздравил всех с открытием базы отдыха и заявил о решении назвать озеро, на побережье которого расположена зона отдыха, «Altyn kol» («Золотое озеро»).

«Создание современной зоны отдыха на берегу озера, украшающего северную окраину Ашхабада благодаря выполненной здесь за короткое время большой работе — это только начало намеченных колоссальных преобразований», — подытожил президент Туркмении.