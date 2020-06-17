Бишкек, , 12:26 — REGNUM Государственный долг Киргизии превышает $4 млрд 592,84 млн (свыше 323,3 млрд рублей). Такие данные приводит министерство финансов республики.

Из этой суммы на внешний долг приходится более $3 млрд 952 млн (более 278,2 млрд рублей) и на внутренний долг — около $640,8 млн (более 45,1 млрд рублей)

Также стало известно о том, что в январе — мае 2020 года из республиканского бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга потрачено 14 млрд 258,3 млн сомов (13 млрд 405 млн рублей).

В том числе обслуживание внешнедолговых обязательств — 6 млрд 407,2 млн сомов (6 млрд 24 млн рублей). Из них на выплаты по основной сумме — 4 млрд 415,6 млн сомов (более 4 млрд 151 млн рублей) и на выплату процентов — 1 млрд 991,6 млн сомов (около 1 млрд 873 млн рублей).

А на обслуживание внутреннего долга из бюджета Киргизии потрачено 7 млрд 851,1 млн сомов (7 млрд 381 млн рублей).

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