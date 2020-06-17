Ашхабад, , 12:24 — REGNUM Расположенные на границе Ирана с Туркменией дезинфекционные туннели, предназначенные обработки грузовых машин на пограничных пунктах пропуска, готовы к работе. Об этом заявил руководитель транспортного управления иранской провинции Хорасан-Разави Хамид Моххамади, передает «IRNA».

По его словам, сейчас дезинфекция на границе Баджгирана с Туркменией проводится вручную из-за малого количества пересекающих ирано-туркменскую границу автомобилей.

Отвечая на вопрос о нарушении властями Туркмении обещания полноценно открыть границу с Ираном с 10 июня, Моххамади сообщил, что иранские дипломаты продолжают переговоры с туркменскими коллегами по этой теме.

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