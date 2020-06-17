Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Иностранные туристы начнут прибывать в Грузию в лучшем случае в конце августа, и вряд ли это будет большой поток. Об этом 17 июня рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс» руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердишвили.

Он рассказал, что была надежда на то, что будут приезжать туристы из Израиля, но после того, как там ухудшилась эпидемиологическая обстановка, этот вопрос отложили.

«С 1 июля мы никого не ожидаем из-за рубежа. Ждали туристов из Израиля, однако это отложилось. Израиль, предположительно, будет активничать с 20 августа. Также переговоры ведутся и есть спрос с Таиландом и Южной Кореей, однако это на середину сентября», — сказал Алавердишвили.

Глава федерации отметил, что также неизвестно, когда можно будет ждать туристов из России, Армении и Азербайджана. Брони на гостиницы в Грузии перенесены на 2021 год.

Напомним, в Грузии с 15 июня возобновили работу туристические объекты для местных жителей. Правительство страны также объявило, что с 1 июля рассчитывает открыть границы для иностранных туристов. Предполагается, что приезжать смогут гости из тех стран, где невысок риск заражения коронавирусом.

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