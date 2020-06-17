Москва, , 12:15 — REGNUM Программа переселения граждан из непригодного жилищного фонда не должна пополняться объектами, пострадавшими от текущих чрезвычайных ситуаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Наша позиция — две эти программы не мешать. Потому что есть региональные программы, выстроена определённая очередность, какой дом за каким будет сноситься, граждане об этом знают. И если мы в рамках чрезвычайных ситуаций начнём признавать эти дома, у нас по большому счёту сбалансированная по всем показателям программа, мягко говоря, разбалансируется. И нам надо будет её пересогласовывать», — заявил Якушев.

Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций президент России держит ситуацию на контроле, а Минстрой выступает в качестве администратора по выделению ресурсов из федерального бюджета на эти цели — и такого вмешательства в ручном режиме должно быть достаточно.

«В противном случае у нас получится некая нескоординированность. Есть федеральный проект, есть его показатели — мы обязаны его выполнить. То, что касается чрезвычайных ситуаций, — к сожалению, у нас может в любом субъекте РФ это произойти. Каждый раз с вами менять показатели федерального проекта — думаю, это неправильно. И мы, самое главное, собьём просто темп», — указал он.