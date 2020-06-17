Сеул, , 12:15 — REGNUM Правительство Южной Кореи предпримет необходимые меры для минимизации негативных экономических последствий, вызванных действиями КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление вице-премьер сделал 16 июня в ходе совещания с участием старших должностных лиц министерства.

Хон Нам Ги выразил обеспокоенность относительно того, что действия Пхеньяна могут оказать негативное влияние на южнокорейскую экономику и финансовые рынки, поэтому он обратился к должностным лицам министерства с просьбой внимательно следить за развитием ситуации на отечественном и мировых финансовых рынках.

Ранее представители Банка Кореи выразили надежду на то, что действия КНДР окажут лишь ограниченное влияние на финансовый рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня военные КНДР подорвали межкорейский центр связи в Кэсоне, а северокорейское командование сообщило о формировании военного контингента для проведения учений.