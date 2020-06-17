Москва, , 12:05 — REGNUM В России насчитывается 3107 проблемных жилых домов, которые так и не были построены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В 2019 году полноценно заработала у нас система, в которой мы видим практически каждый строящийся дом. И то, что мы можем сегодня отнести сегодня к проблемным домам — их 3107», — заявил Якушев.

По его словам, основная масса этих домов относятся или вскоре будут отнесены в группу «безнадёжных» объектов, которые предполагают компенсации затрат и помощь дольщикам, в том числе в виде земельных участков.