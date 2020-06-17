Киев, , 12:04 — REGNUM Министерство финансов Украины на традиционном еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,96 млрд гривен.

Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство уточняет, что средства получены в результате продажи облигаций со средневзвешенными ставками доходности 7,5%, 8%, 10,57%, 10,76% годовых соответственно.

Министерство отмечает, что ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала нынешнего года, и наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

Напомним, что Украина вернулась на рынок заимствований через облигации в конце апреля. Время от времени на бумаги наблюдается серьезный спрос — например, 12 мая Киеву удалось выручить по торгах 19,39 млрд грн.

Согласно официальной статистике, всего на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-апрель 2020 г. Украина привлекла в государственный бюджет 34,7 млрд грн, 1,2 млрд долларов и 277 млн евро.