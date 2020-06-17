Москва, , 12:04 — REGNUM Бывшего президента и премьер-министра России Дмитрий Медведев можно назвать «капитаном очевидность». Но российское государство и его экономика намного крепче, чем думали на Западе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя статью Медведева в журнале.

«Страна столкнулось с резким падением цен на нефть и газ и одновременно резким ростом расходов, связанных с медициной. Однако нет ни банковского кризиса, ни секвестра бюджета, рубль и даже российские акции на привычных нам всем уровнях.

Конечно, господин Медведев просто по должности обязан быть умеренным пессимистом, но мы полагаем, что в рамках оптимистичного сценария Россия сможет избежать рецессии.

Скорее всего, до конца года курс рубля не будет сильно меняться. Доллар будет стоить 70 руб. Бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль.

В пользу ослабления рубля будут также играть восстановление импорта, ожидания новых возможных санкций со стороны США и снижение ключевой ставки Банка России.

В пользу рубля будет рост цен на нефть, в 2020 году эксперты ожидаюм увидеть баррель нефти марки Brent по $50. Денежная накачка ФРС и других мировых центробанков должны сделать свое дело», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье, что коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России.

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