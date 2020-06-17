Подгорица, , 11:56 — REGNUM Количество занятых в Черногории в первом квартале 2020 года, по предварительным данным статистического ведомства Monstat, было на 0,5% ниже, чем в предыдущем квартале.

Численность трудоспособного населения составляло 283,2 тысячи человек, из которых 237 тысяч, или 83,7%, были заняты, а 46,2 тысячи, или 16,3%, были безработными.

Число безработных увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,3% по сравнению с тем же кварталом 2019 года.

Моснтат пояснил, что это предварительные данные из-за введения временных мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса. Данные с учетом двухмесячного простоя будут обнародованы позже.