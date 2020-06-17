Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Приватизация АО «Казпочта» и АО «Самрук-Энерго» в Казахстане запланировано на 2021 год. Об этом 17 июня заявил управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев на брифинге.

По его словам, сроки приватизации некоторых государственных активов пришлось перенести из-за ситуации с распространением коронавируса. В 2022 году планируется приватизировать национальную компанию «КазМунайГаз» и авиакомпании «Эйр Астана» и «Qazaq Air».

На 2023 год запланирована приватизация национальной компании «Казахстанские железные дороги». Кроме того, до конца 2020 года будет продано 10% акций АО «Казахтелеком».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана приняло решение отложить приватизацию крупных государственных компаний из-за неблагоприятных рыночных условий, связанных с пандемией коронавируса.

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