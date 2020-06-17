Москва, , 11:55 — REGNUM Министерство строительства России готовит поправку для того, чтобы регионы могли ускорить работу по ликвидации аварийного жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы готовим сейчас поправки в 185 федеральный закон — это как раз те вопросы, которые постоянно поднимают субъекты Российской Федерации. Будет предложен механизм, когда субъекты РФ могут гораздо быстрее двигаться по реализации этого проекта, но в лимитах тех бюджетных обязательств, которые у нас определены до 2024 года», — заявил Якушев.

«Мы с вами помним, что у нас есть граница — 1 января 2017 года. Именно тот аварийный фонд, который поставлен на учёт до этой даты. Именно из этого посчитаны лимиты сегодня в субъектах РФ, денежные средства рассчитываем именно исходя из этих показателей. Но если субъект РФ хочет двигаться вперёд и сносить быстрее, такая возможность после внесения этой поправки будет.

Читайте ранее в этом сюжете: План по расселению из ветхого жилья на 2020 год перевыполнен — Якушев

Читайте развитие сюжета: «Перебрасывать между регионами не будем» — Якушев о сносе ветхого жилья