Москва, , 11:54 — REGNUM Режим самоизоляции нанёс очень серьёзный удар по доходам населения России, а существенной поддержки гражданам власти страны так и не оказали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Большой удар по доходам населения был нанесён самоизоляцией. У нас не было серьёзной поддержки доходов населения в этих условиях, что, конечно, привело к резкому сокращению доходов. Многие потеряли работу. Многим урезали зарплату. Будет резкое падение доходов по итогам года и резкое сокращение совокупного спроса. А это в свою очередь повлечёт за собой дальнейшее падение инвестиций и запускает порочный круг спада, — сказал экономист. — Мир сейчас тоже переживает спад, и спор идёт о том, насколько сильно упадёт та или иная страна. Эксперты склоняются к тому, что мировая экономика упадет на 3%».

А это, как подчеркнул Дзарасов, будет неблагоприятно сказываться на ценах на нефть и наносить дополнительный удар по экономике России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский заявил, что такого стремительного обнищания граждан РФ, какое наблюдается в настоящее время, не было ни в 1998 году, ни в 2008 году, ни в 2014 году.

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