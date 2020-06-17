Москва, 17 июня 2020, 11:54 — REGNUM Режим самоизоляции нанёс очень серьёзный удар по доходам населения России, а существенной поддержки гражданам власти страны так и не оказали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
А это, как подчеркнул Дзарасов, будет неблагоприятно сказываться на ценах на нефть и наносить дополнительный удар по экономике России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский заявил, что такого стремительного обнищания граждан РФ, какое наблюдается в настоящее время, не было ни в 1998 году, ни в 2008 году, ни в 2014 году.
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