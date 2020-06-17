Москва, , 11:50 — REGNUM Дмитрий Медведев часто пишет статьи в научные журналы, но впервые он выступает не в роли премьер-министра страны, а заместителя руководителя Совбеза России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Суть статьи в описании рисков, которые возникают после появления пандемии коронавируса в России и в мире. Но, если посмотреть на нее под другим углом, то можно констатировать, что Дмитрий Медведев начинает новый виток своей властной карьеры.

Он претендует на геополитические контексты, рассуждая о мировых стратагемах (для справки: в Китае — это просчитанная последовательность действий, направленная на решение конкретной задачи или достижение неявной цели с учётом психологических наклонностей объекта и других особенностей ситуации).

Недаром в начале статьи он приводит фразу Лао-Цзы: «Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим…»

А заканчивает статью фразой из романа Альбера Камю «Чума», где говорится, что сама по себе хроника борьбы с бедой «не может стать историей окончательной победы. А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием».

В этом иносказании и кроются сигналы, которые Дмитрий Медведев посылает элитам мира и России: я вернулся за победой», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» назвал три шока для российской экономики в 2020 году.

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