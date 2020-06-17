Москва, 17 июня 2020, 11:45 — REGNUM Падение спроса на потребительский кредит в РФ говорит не только о снижении реальных доходов населения, но и о том, что граждане России уже не считают ухудшение своего положения временным явлением и больше не ждут роста доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что в России почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.
Кроме того, как отметил Дзарасов, падение спроса на потребительские кредиты в числе прочего противоречит утверждениям официальной статистики о том, что в РФ якобы начался какой-то рост реальных доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в российских банках почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.
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