Москва, , 11:45 — REGNUM Падение спроса на потребительский кредит в РФ говорит не только о снижении реальных доходов населения, но и о том, что граждане России уже не считают ухудшение своего положения временным явлением и больше не ждут роста доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что в России почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.

«Это проявление того, что в РФ происходит снижение реальных доходов населения, — сказал Дзарасов. — Сперва население явно стремилось компенсировать снижение доходов наращиванием потребительского кредита: когда доходы населения устойчиво падают, люди сперва стараются компенсировать падение доходов и наращивают кредит, а потом начинают кредит сокращать. Иными словами, когда проходит время, и люди убеждаются в том, что падение реальных доходов было не временным, а устойчивым, они сокращают заимствования. По всей видимости, мы вступили как раз в эту фазу».

Кроме того, как отметил Дзарасов, падение спроса на потребительские кредиты в числе прочего противоречит утверждениям официальной статистики о том, что в РФ якобы начался какой-то рост реальных доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в российских банках почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.

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