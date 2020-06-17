Москва, , 11:45 — REGNUM В России расселение из ветхого жилья идёт со значительным опережением плановых показателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Какой факт мы имеем на 1 июня? На 1 июня по факту мы расселили уже 1 млн 74 тыс. — 107% от плана. И граждан переселили — 66 тыс. 38 человек, а по плану было 54 тыс. 600. То есть по факту сегодня мы идём с опережением графика и рассчитываем, что по итогам работы в 2020 году план должен быть перевыполнен ориентировочно в полтора раза», — заявил Якушев.

«При этом нужно отметить, что 29 субъектов РФ полностью выполнили свой целевой показатель 2020 года до 1 июня», — подчеркнул он.

В 2020 году закладывался плановый показатель 1 млн кв. м, а в 2019 году он составлял всего лишь 141 тыс. кв. м. План на 2019 год также был значительно перевыполнен — по факту было расселено 947 млн кв. м, указал министр.