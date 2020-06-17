Москва, , 11:37 — REGNUM Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых показывает большую эффективность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мера, которая даёт наибольший эффект, граждане активно этой мерой пользуются — это субсидирование по программе льготной ипотеки для граждан под 6,5% годовых. Эти кредиты будут выдаваться до 1 ноября 2020 года. Сегодня поступило 170 тыс. заявок, процент одобрения этих заявок очень высокий — 82%. 40 тыс. кредитов на сегодняшний день выдано и благодаря этой программе мы рассчитываем, что в стройку придёт и создаст дополнительный спрос 840 млрд рублей», — заявил Якушев.

При этом две кредитные организации — Сбербанк и ВТБ — снизили первоначальный взнос с 20% до 15%, отметил он.