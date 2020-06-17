Москва, , 11:30 — REGNUM В России сегодня существует 3107 проблемных объекта в сфере строительства жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В 2019 году полноценно заработала у нас система, в которой мы видим практически каждый строящийся дом. И то, что мы можем сегодня отнести сегодня к проблемным домам — их 3107», — заявил Якушев.

Он отметил, что основная масса этих домов находятся или вскоре перейдут в группу проблемных объектов, что предполагает компенсации затрат и помощь дольщикам.

По его словам, информационная система позволила в онлайн-режиме отслеживать проблемы и эффективно управлять ситуацией на местах.

«Раньше мы собирали эту информацию от субъектов, эта информация очень часто не отвечала действительности. Это очень большая работа, которая была проведена в 2019 году, и в 2020 году она на другом качественном уровне проводится», — указал министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Эскроу-счета «прижились» в долевом строительстве — Якушев