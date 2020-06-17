Москва, , 11:28 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал во взыскании почти 25 млрд рублей с иностранной фирмы, аффилированной с экс-банкирами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, — Promsvyaz Capital B.V. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Компания-ответчик зарегистрирована в Нидерландах и аффилирована с братьями Ананьевыми, которые стояли у истоков создания «Промсвязьбанка». Иск от АО «Промсвязькапитал» был подан ещё в июле 2019 года, но рассмотрен только спустя 11 месяцев. В основе требований о взыскании 22 944 410 958,91 рубля лежали два договора займа от 2016 года.

Истец обосновал свои претензии тем, что заёмщик не вернул долг и не выплатил проценты в срок. Суд же, отказывая в удовлетворении требований, ссылался на то, что в рамках другого дела апелляционный суд в марте 2020 года признал договоры займа недействительными. Также в том деле были «применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Promsvyaz Capital B.V. в пользу АО «Промсвязькапитал» денежных средств в размере 20 000 000 000 рублей».

"При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований АО «Промсвязькапитал» о взыскании с Promsvyaz Capital B.V. задолженности по недействительным сделкам», — отмечается в решении суда.

Напомним, братья Ананьевы проходят фигурантами уголовного дела о многомиллиардных финансовых махинациях. В сентябре 2019 года судом Москвы они были заочно арестованы. Помимо этого, они являются соответчиками по иску «Промсвязьбанка», который пытается взыскать с бывших владельцев 282 млрд рублей убытков.