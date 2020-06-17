Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Туризм может быть посвящен не только стремлению развлечься, он также может осуществляться для медицинских или деловых целей. Об этом 16 июня рассказал в эфире «Общественного телевидения» премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Туризм — это не только развлечение, море или горы. Туризм может быть медицинским. Это также должно быть образование, ведение бизнеса, комфортный транзит», — сказал Гахария.

По словам премьер-министра, Грузии необходимо стать надежной торгово-деловой платформой в направлении бизнес-туризма и таким образом привлечь инвестиции в страну.

Напомним, в Грузии в последние годы основным сектором экономики был сделан туризм. После того, как он пострадал от пандемии коронавируса, грузинское правительство решило усилить поддержку этого сектора и расширить его.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия открывает туристические объекты для местных путешественников

Читайте развитие сюжета: Эксперт о туристах в Грузии: «С 1 июля мы никого не ожидаем из-за рубежа»