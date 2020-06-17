Москва, , 11:15 — REGNUM Многообещающие показатели по вводу жилья в начале 2020 года сменились резким падением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Первый квартал был достаточно удачный, и положительная тенденция продолжилась: на 4,1% мы получили прирост по отношению к 2019 году. А вот на 1 мая мы получили уже падение по вводу на 5%», — заявил Якушев.«Естественно, что здесь сыграли роль те ограничительные меры: эти меры ввели 51 субъект Российской Федерации в разной мере, причём два субъекта — Москва и Московская область, — стройки остановили полностью. Поэтому нам очень важно сейчас это наверстать и сохранить положительную динамику по увеличению ввода жилья, потому что это один из главных показателей работы нашей отрасли», — указал он.

По его словам, наиболее удачным за пять лет был 2015 год, когда темп ввода нового жилья достиг 8,3%.