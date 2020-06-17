Москва, , 11:00 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести парламентские слушания и обсудить реформирование работы торговых представительств, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

«На мой взгляд, эта тема перезрела. Сейчас они не подчиняются посольствам, они, как дитя без глазу у семи нянек, они ничейные, они свободные художники, их никто не контролирует, за результаты никто не спрашивает, инициатив от них мы не видим», — отметила Матвиенко.

Однако сейчас предстоит запускать экономику после пандемии коронавируса, поэтому сенаторы ожидают отдачи от работы торгпредств.

«За все годы работы я ни разу не получила ни от одного торгпредства предложения от какой-либо страны по взаимодействию с субъектом РФ», — указала сенатор.

Матвиенко ожидает предложений по реформированию этого института, по изменению системы института, контролю за их деятельностью и мониторингу за эффективностью и отдачей работы торговых представительств.

«Если это место для трудоустройства хорошо знакомых людей — это одна история. А если это государев институт, то он должен давать отдачу. Вот этой отдачи пока на сегодня не чувствуется», — заявила Матвиенко.