Пекин, , 10:54 — REGNUM Импорт лосося от поставщиков из Европы ввиду опасений, что эта рыба может быть связана с новой вспышкой коронавирусной инфекции на самом крупном пекинском рынке «Синьфади», приостановил Китай. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters.

«Сейчас мы не можем поставлять лосося в Китай, этот рынок закрыт», — приводит агентство слова гендиректора норвежской компании Bakkafrost Реджин Якобсен.

Также о закрытии китайского рынка для норвежского лосося заявили другие норвежские поставщики.

При этом в управлении по контролю качества продуктов питания Норвегии отметили, что доказательств о заражении рыбы от поставщиков страны нет.

Отметим, ранее газета «Синьцзинбао» сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили SARS-CoV-2, после чего крупные супермаркеты в Пекине убрали его из продажи.