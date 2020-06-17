Москва, , 10:58 — REGNUM Ограничения в мировой торговле, связанные с пандемией коронавируса, должны быть адекватными и временными. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной 17 июня в журнале «Россия в глобальной политике».

Он отметил, что введение разными странами ограничительных мер в торговле повлияло на всю торговую систему и цепочки добавленной стоимости, однако эти ограничения, направленные на борьбу с пандемией, «должны быть адекватными и носить временный характер».

Медведев добавил, что актуальность международного экономического сотрудничества существенно выросла. Развитые страны должны быть готовы поддержать те государства, которые столкнулись с проблемами, ради обеспечения стабильности в мире.

России в таких условиях целесообразно следовать принципам свободной торговли и стимулировать развитие цифровой торговли, полагает он.

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