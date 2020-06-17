Москва, , 10:33 — REGNUM Правительство РФ показало, что оно не способно заниматься промышленной политикой, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что спад промышленного производства Российской Федерации в мае 2020 года ускорился до 9,6% в годовом выражении.

«На самом деле эта статистика раскрывает реальное положение дел, сложившееся за последние восемь лет, — сказал Крупнов. — Где-то в 2015 году в промышленное производство в Росстате внедрили показатели нефтегазового сектора. Уже тем самым его резко подтянув. Это сразу стало опорой мифа о том, что в России есть промышленный рост. Теперь мы знаем, что до пандемии упали цены на нефть и газ, стал проседать нефтегазовый сектор, плюс Россия взяла на себя обязательства по сокращению производства нефти. В итоге мы получаем такие цифры. Мы видим, что реальное обрабатывающее производство падает. Как и падало все предыдущие годы. Напомню, что в своё время была принята так называемая сводная стратегия обрабатывающей промышленности. И видно что она абсолютно беспомощная. Там нет ничего предметного, кроме абстрактного перечисления всяких красивых вещей. Типа электрического самолета, экранопланов и прочего».

Как подчеркнул Крупнов, стало очевидно, что правительство России не собирается организовывать реиндустриализацию страны, неспособно заниматься промышленной политикой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наибольший спад зафиксирован в мае в добыче полезных ископаемых — 13,5% в годовом выражении.

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