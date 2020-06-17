Москва, , 10:33 — REGNUM Выручка московских производителей компьютеров за первые четыре месяца 2020 года составила 52,6 млрд рублей. Об этом сообщает 17 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Всего в Москве насчитывается свыше 120 производителей электроники. В 2019 году их совокупная выручка составила 289,6 млрд рублей.

«Несмотря на временные ограничения, связанные с пандемией, объемы реализации в этом году выросли, за январь-апрель этот показатель превысил прошлогодний на 7,5% и составил 52,6 млрд рублей», — приводятся слова вице-мэра столицы Владимира Ефимова.

По утверждению вице-мэра, достижение показателя стало возможным и за счёт поддержки, оказываемой городом отрасли. Так, 30 производителей являются резидентами «Технополиса «Москва» и имеют налоговые и таможенные льготы.