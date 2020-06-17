Махачкала, , 10:32 — REGNUM Власти Дагестана намерены предоставить субсидии транспортным компаниям, несущим убытки в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики субъекта в условиях распространения коронавируса.

В ходе совещания был поднят вопрос соблюдения маршрутными автобусами требований Роспотребнадзора о соблюдении санитарной дистанции и масочно-перчаточного режима, из-за которых доход перевозчиков снижается. В связи с этим первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов отметил, что уже прорабатывается вопрос поддержки транспортных компаний.

«Поскольку сейчас ограниченное число пассажиров — их в два раза меньше, нужно поддержать транспортных перевозчиков», — сказал Гусейнов.

Речь, по его словам, идет о тех маршрутах, которые осуществляют все перевозки «в белую». В таком случае будет рассматриваться возможность предоставления субсидий — 50% от стоимости перевозки пассажиров. В ближайшее время правительство региона представит соответствующие предложения, добавил Гусейнов.