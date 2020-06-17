Лондон, , 10:30 — REGNUM Британский банк HSBC, являющийся одним из самых крупных банков в Европе, собирается сократить штат своих работников на 35 тысяч из-за негативных экономических последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо гендиректора банка Ноэля Куинна.

Как отмечается в письме гендиректора HSBC, руководство банка не могло приостановить сокращения на какой-то неопределенный срок, так как это все равно «всегда был вопрос «когда, а не если».

Также уточняется, что британский банк почти в полной мере прекратит набирать себе новых сотрудников.

Отметим, в апреле банк HSBC передал о 48% сокращении своей прибыли по итогам первого квартала текущего года, что произошло в первую очередь из-за негативного влияния пандемии SARS-CoV-2 на его клиентов.