Грозный, , 10:32 — REGNUM Росгеология выиграла тендер на проведение региональных геологоразведочных работ в Чечне. Компания изучит геологическое строение недр Шелковского участка на площади около 4,5 тыс. кв. км, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

«Исследуемая территория на севере и северо-востоке республики плохо изучена современными методами сейсморазведки и бурения. Специалисты Росгеологии, используя новейшие технологии и оборудование, оценят перспективы открытия в этом районе месторождений нефти и природного газа», — написал Кадыров.

Он отметил, что по итогам работ будут определены перспективные зоны для поискового бурения, что позволит привлечь недропользователей к разведке и добыче нефти и газа. По словам чеченского лидера, выявление на территории региона новых ресурсов углеводородного сырья важно для решения социально-экономических задач республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал о передаче в собственность Чечни 100% акций компании «Чеченнефтехимпром» — одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. В собственности компании находятся, в частности, около 2 тыс. земельных участков общей площадью более 7,7 тыс. га, свыше 1,1 тыс. нефтяных и газовых скважин, а также два нефтеперерабатывающих завода,

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