Москва, , 10:20 — REGNUM В мае в Москве зарегистрировано 2349 договоров ипотечного жилищного кредитования. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба управления Росреестра по столице.

Отмечается, что снижение к апрелю 2020 года составило 10%, к маю 2019 года — 65%. Год назад зарегистрировали в мае 6679 договоров.

В управлении показатели объясняют ситуацией с распространением коронавируса и принятыми ограничительными мерами.

«Учитывая постепенную отмену ограничений в столице и возвращение к привычному ритму жизни как москвичей, так и обеспечивающих различные процессы организаций, в июне мы ожидаем положительную динамику статистических показателей, в частности, по ипотеке», — сказал глава управления Игорь Майданов.