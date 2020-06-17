Курган, 17 июня 2020, 10:04 — REGNUM «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») обжалует решение суда на основании иска межрайонной природоохранной прокуратуры Курганской области в вышестоящих инстанциях. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Напомним, гендиректор предприятия и ПАО «КГК», как юридическое лицо, по решению суда оштрафованы за «умышленное невыполнение требований прокурора», требующего прекратить сброс сточных вод, в которых превышается предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, с очистных сооружений в реку Чёрная.
Руководство ПАО «КГК» утверждает, что представление прокурора было рассмотрено в установленный срок, письменное сообщение о результатах принятых мер направлено в надзорное ведомство своевременно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «КГК» является основным производителем электрической и тепловой энергии в Зауралье.
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