Курган, , 10:04 — REGNUM «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») обжалует решение суда на основании иска межрайонной природоохранной прокуратуры Курганской области в вышестоящих инстанциях. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, гендиректор предприятия и ПАО «КГК», как юридическое лицо, по решению суда оштрафованы за «умышленное невыполнение требований прокурора», требующего прекратить сброс сточных вод, в которых превышается предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, с очистных сооружений в реку Чёрная.

Руководство ПАО «КГК» утверждает, что представление прокурора было рассмотрено в установленный срок, письменное сообщение о результатах принятых мер направлено в надзорное ведомство своевременно.

«Несогласие прокурора с содержанием ответов, полученных по результатам рассмотрения представлений, не может служить основанием для привлечения соответствующего лица к административной ответственности», — отмечают в «Курганской генерирующей компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «КГК» является основным производителем электрической и тепловой энергии в Зауралье.

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