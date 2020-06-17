Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Дилеры американской автомобилестроительной компании Chrysler (принадлежит концерну Fiat) приступили к приёму заказов на пакет Chrome Appearance Package для модели Chrysler 300. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

В комплект улучшений входят Chrysler покрытая хромом радиаторная решётка, хромированный значок крыла и ряд других хромированных элементов. Но самым главным дополнением стал комплект колесных дисков из алюминия размером 20 дюймов, которые также покрыты хромом.

Отмечается, что новый пакет не будет доступен для версии модели с автоматическим полным приводом AWD.

Стоимость нового обновления для американского седана составляет 995 долларов (около 69 тыс. рублей).

Ранее итало-американская компания Fiat представила электрическую модель 500 с электрическим двигателем мощностью 116 «лошадей», который питается от батареи ёмкостью 42 кВт-ч. Запас хода авто равен 320 км (по циклу WLTP).

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