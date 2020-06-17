Москва, , 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году. Такое мнение выразил зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков», — отметил Медведев.

Первым и главным шоком он назвал падение нефтяных цен на мировом рынке, напомнив, что Россия по-прежнему зависима от экспорта углеводородов. Второй шок — следствие ограничений, связанных с коронавирусом. Эту ситуацию Медведев условно сравнил с периодом после распада СССР, когда разрывались сложившиеся в экономике связи.

Третий шок — снижение спроса на российские товары за рубежом из-за замедления мировой экономики, добавил он. Медведев отметил, что существует угроза новой волны пандемии, которая скажется на глобальной экономике столь же негативно, как мировая война.