Москва, , 09:32 — REGNUM В РФ 25% заёмщиков уже банкроты, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Масштабы обнищания удручающие, — написал он. — Долги граждан РФ перед банками выросли с 11,5 до 19,5 трлн рублей с 2017 года, и сейчас 25% заёмщиков банкроты (на обслуживание кредитов уходит 80% семейного дохода). 40% граждан РФ в нищете (доходы ниже 20 тыс. рублей). У 67% граждан нет никаких сбережений. 85% экономят на еде, одежде и медикаментах. 25 млн человек не могут позволить себе купить мясо. Каждый третий не может позволить себе купить сезонную пару обуви».

Как полагает экономист, такая нищета «правящий олигархат вполне устраивает», так как «чем меньше голодных ртов доживут до пенсии, тем меньше соцрасходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что каждый десятый житель РФ (10%) имеет дополнительный источник дохода.