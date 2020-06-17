Москва, 17 июня 2020, 09:32 — REGNUM В РФ 25% заёмщиков уже банкроты, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Как полагает экономист, такая нищета «правящий олигархат вполне устраивает», так как «чем меньше голодных ртов доживут до пенсии, тем меньше соцрасходов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что каждый десятый житель РФ (10%) имеет дополнительный источник дохода.