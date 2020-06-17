Москва, , 09:31 — REGNUM Порядка 15−17 млн граждан России потеряют работу к осени 2020 года, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«По оценкам Superjob, порядка 10 млн жителей России остались без работы по итогам самоизоляции и остановки экономики — в пять-шесть раз выше официальных оценок Росстата (2 млн). К осени агентство Superjob оценивает рост реального количества безработных до 20 млн. Эти цифры максимально близки к моим прогнозам середины марта: 8−10 млн жителей России потеряют работу до начала лета и порядка 15−17 млн к осени. Каждый третий малый бизнес не переживёт этот кризис», — написал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера пособия для безработных на период с мая по июль включительно до 4,5 тыс. рублей.