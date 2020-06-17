Москва, , 09:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW в ближайшее время предложит российским автолюбителям мини-кроссовер с тремя бензиновыми моторами и одним дизелем. Об этом сообщает пресс-служба BMW Group.

Отмечается, что все силовые агрегаты работают с 8-скоростной коробкой передач Steptronic.

Внешне Countryman выделяется модернизированной решёткой радиатора, выполненной в форме фирменного для Mini шестиугольника с хромированным обрамлением. Дизайн мини-кросса будет зависеть от конкретной модификации авто.

В салоне авто во всех версиях имеется кожаная отделка нижней части передней панели и дверей, спортивное рулевое колесо с кожаной оплеткой и климат-контроль.

Отдельно стоит отметить, что в список базового оснащения теперь входит светодиодная оптика с опцией поворотного света. За доплату предлагаются адаптивные светодиодные фары с матричной секцией дальнего света.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Mini модернизировал свой популярный кроссовер Countryman второго поколения, вернув ему черты фирменного стиля бренда.

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