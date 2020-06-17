Москва, , 09:20 — REGNUM В российских банках почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты. Так, в мае было выдано 0,82 млн кредитов, что на 44,7% меньше, чем в мае 2019 года — 1,48 млн, приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Выдача потребительских кредитов сократилась практически во всех регионах России. Наиболее существенное снижение спроса на кредиты отмечено в Москве (-51,7%), в Тюменской области (-51,4%) и Краснодарском крае (-51,3%).

При этом по сравнению с апрелем 2020 года отмечен рост выдачи потребительских кредитов — на 22,4% (в апреле 2020 года — 0,67 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.

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