Москва, , 09:17 — REGNUM Активность экономической сферы не может быть восполнена за счёт «цифрового тоталитаризма» в постпандемийном мире. Об этом в статье «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса», написанной для журнала «Россия в глобальной политике», заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Цифра», несомненно, станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире. Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой «цифрового тоталитаризма», — написал Медведев.

По его словам, цифровизация могла бы компенсировать экономические издержки, что, однако, может повлечь за собой появление новых структурных и институциональных решений.

В этих условиях, уверен Медведев, возрастает востребованность «регуляторной гильотины».