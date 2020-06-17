Москва, , 08:19 — REGNUM Нефть марки Brent 16 июня подешевела на 2,32%, до $40,70. На европейской сессии цена повышалась до отметки $41,83. Падение цен вызвал глава ФРС США Дж. Пауэлл, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Он выступал с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, где заявил, что экономику ожидает длительный период восстановления.

В своем ежемесячном отчете МЭА сообщило, что прогнозирует спрос на нефть на уровне 91,7 млн баррелей в день в 2020 году — на 500 тыс. баррелей в сутки выше оценки в майском отчете.

Ведомство ожидает более высокое, чем ожидалось, потребление во время блокировок из-за коронавируса.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник о повышении запасов нефти в США на 3,86 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина выросли на 4,27 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,9 млн баррелей.

На американской сессии выйдет отчет минэнерго США. Рынок ожидает снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Сегодня, 17 июня, на торгах в Азии цена на нефть снизилась на 1,11%, до $40,25 за баррель. Сегодня ожидается консолидация в диапазоне $39,70, до $41,15 за баррель.

Читайте также: Нефть возвращается к росту