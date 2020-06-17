Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль 16 июня показал смешанную динамику. Рубль подорожал к евро и фунту, незначительно подешевел против американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 69,61 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,37%, до 78,42 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 87,59 руб.

Рубль растерял большую часть прибыль против доллара США после выступления главы ФРС США. Джером Пауэлл выступал с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената.

Что интересно, доллар США получил поддержку от Пауэлла как защитный актив и сильных данных по розничным продажам в мае. Он вновь заявил, что экономику ожидает длительный период восстановления. Индекс розничных продаж за май составил +17,7% против прогноза +7,9% и предыдущего значения — 14,7%.

Ослабление рубля было сдержанным из-за роста нефтяных котировок и его укрепления против евро и британского фунта. Также начался налоговый период. Пик налоговых платежей придется на 25 июня. Фондовые индексы США закрылись во вторник в плюсе из-за увеличения розничных продаж.

Сегодня, 17 июня, на торгах в Азии на рынке Форекс за один доллар дают 69,70 руб. Рубль немного подешевел на фоне снижения цен на нефть марки Brent на 1,31%, до 40,17. Нефть тоже подешевела после выступления Дж. Пауэлла.

Участники рынка неплохо настроены к российской валюте. Фаза неопределённости сохранится до конца недели. Наибольший интерес для рынков представляет новая вспышка коронавируса в Китае, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина.

Позитивные новости из Китая помогут снять напряжение на финансовых рынках. Сегодня по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне от 68,60 руб. до 70,70 руб.