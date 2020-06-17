Уфа, , 08:17 — REGNUM 72 проекта Башкирии на сумму свыше 70 млн рублей выиграли во втором конкурсе президентских грантов. Об этом 17 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году на получение грантов от Башкирии было подано 415 заявок. И это является рекордным числом, поскольку в минувшие годы представляли не более 386 проектов. В результате 72 проекта Башкирии стали победителями на общую сумму порядка 71 млн рублей.

Глава региона отметил, что Башкирия стала первой по числу выигранных грантов в Приволжском федеральном округе, а по стране — четвертой.

Он подчеркнул, что в регион зайдут хорошие денежные средства из федерального бюджета, поэтому жизнь граждан будет становиться лучше.

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