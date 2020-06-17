Казань, , 08:04 — REGNUM Арбитраж Татарии признал обоснованным требование «Газпромбанка» и ввёл в отношении ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Решение пока не изготовлено, подробности неизвестны. Ответчик аффилирован с группой «Инвэнт», которая производит продукция и оборудование, в том числе для объектов энергетической инфраструктуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка к оптовому торговцу оборудованием и машинами поступило 15 апреля 2020 года. 22 апреля его приняли к производству, назначив заседание на 11 июня. Вердиктом суда в отношении компании было введено наблюдение. Сроки процедуры пока неизвестны, решения не изготовлено, но вердикт суда может быть оспорен.

Сумма претензий банка — 587 232 876,1 рубля. В качестве временного управляющего ранее предлагался член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Владимир Крылов.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в марте 2003 года. Его уставный капитал — 19 млн рублей. В компании работают порядка 15 человек. Директор с марта 2020 года — Алексей Нечаев. Владельцы — ООО «Инвэнт» (один из производственно-инжиниринговых холдингов России) и ООО «Таттеплоизоляция».

ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» было исполнителем 18 госконтрактов на 343 млн рублей, из которых 11 контрактов на 277 млн рублей были заключены с минэкономики Татарии. Остальные контракты заключены с АО «Татэнерго».