Москва, , 07:40 — REGNUM Арбитраж Москвы 19 августа 2020 года рассмотрит иск госкорпорации «Роскосмос» к АО «Центр бизнес-авиации», которое базируется на территории аэропорта «Внуково». Сумма претензий превышает 25 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 июня 2020 года, 16 июня дело приняли к производству. Сумма исковых требований — 25 497 153,15 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Ответчик был поставщиком в 31 госконтракте на сумму 228,37 млн рублей.

В конце мая 2020 года госкорпорация также обратилась к пензенскому АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» с иском «о взыскании по государственному контракту №783−8412А/17/230 от 27 декабря 2017 года пени за нарушение срока исполнения обязательств по этапу №1 в размере 115 733 руб. 33 копейки». Это дело будет рассмотрено в упрощённой форме.