Тюмень, , 07:25 — REGNUM В Тюмени, в микрорайоне Ново-Патрушево в районе улиц Пермякова — Павла Шарова, в ноябре 2020 года появится выставочный комплекс загородных домов. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Выставочные просторы Пресс-служба ГУС Тюменской области

Выставочная деревня разместится на территории в 0,74 га. Здесь поставят 13 домов, возведённых по различным технологиям — из сип-панелей, каркасный дом, а также из рубленого бревна, профилированного бруса, клееного бруса, газобетона и другие.

Нежилая деревня покажет, как надо жить Пресс-служба ГУС Тюменской области

На выставке будут представлены бани различных модификаций, аллея с беседками и малыми архитектурными формами, садовый центр для ландшафтных дизайнеров.

Проект реализуется при экспертном участии Главного управления строительства Тюменской области, региональной областной думы, филиала Федеральной кадастровой палаты и других структур. О стоимости выставочной деревни не сообщается.