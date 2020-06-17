Барнаул, , 07:24 — REGNUM В Барнауле, где ежедневно выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2, создана петиция, в которой арендаторы и работники парков аттракционов просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко снять карантинные мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для многих, кто подписался под обращением, работа в парке — это единственный источник дохода.

«Половина сезона уже позади. А людям нужно как-то кормить свои семьи, у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес», — приводят довод авторы петиции. Они также уточняют, что соседние регионы с 8 июня разрешили работу парков и аттракционов с соблюдением всех профилактических мер безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 июня общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляло 2939, из-за них 72 добавились только за сутки.

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