Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Новосибирская область получила на докапитализацию Фонда микрофинансирования 214 млн рублей, сообщает региональное правительство.

«Общий объём увеличения капитала с учётом областного бюджета составит 223 млн, — уточнил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — Это позволит воспользоваться мерами поддержки в период пандемии большему числу предпринимателей».

Региональные Фонд микрофинасирования и Гарантийный фонд разработали антикризисные предложения. С учетом финансирования нацпроекта и ранее накопленных средств в начале 2020 года эти организации обладали капитализацией в размере более 3 млрд рублей.

Эти средства пошли на поддержку предпринимателей в виде льготных займов и поручительств.