17 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Пока в некоторых муниципальных детсадах вынуждены просить родителей приносить мыльно-гигиенические принадлежности, их частные «собратья», учреждённые крупными коммерческими компаниями, попали в список СОНКО и смогут рассчитывать на государственную поддержку в связи с пандемией коронавируса.

Анастасия Степанова, , 07:11 — REGNUM Более 24 тысяч некоммерческих организаций смогут рассчитывать на государственную поддержку из-за пандемии коронавируса. В список, помимо благотворительных и общественных организаций, попали и частные образовательные учреждения, в том числе детские сады, учреждённые РЖД и газонефтекомпаниями. ИА REGNUM проанализировало обновлённый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В начале июня 2020 года Минэкономразвития России опубликовало обновлённый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, но буквально через несколько дней вокруг списка разразился скандал. Фонд «Нужна помощь» провёл анализ списка и обнаружил множество недочётов — более 1,5 тысячи дублирующих записей, 270 организаций с неверными ОГРН или ИНН, 300 ликвидированных НКО, а также более 150 организаций, которые не могут считаться социально ориентированными НКО. В первоначальный список, в частности, попали 16 банков и ОАО «РЖД».

Министерство 11 июня повторно обновило реестр. В сообщении ведомства отмечалось, что после сверки с данными ФНС в новой версии «отсутствуют ликвидировавшиеся организации, организации, не являющиеся СОНКО, а также СОНКО, корректность данных по которым уточняется».

Что такое СОНКО?

Некоммерческие организации — это те юрлица, которые не должны в качестве основной цели извлекать прибыль. Также они не распределяют полученную прибыль между участниками.

Социально ориентированными НКО (СОНКО) признают те организации, которые ведут деятельность, направленную «на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации», а также иные виды деятельности. После поправок в 2016 году этот список содержит 16 пунктов. НКО — исполнителем общественно полезных услуг называют такую СОНКО, которая от года и более оказывает «общественно полезные услуги надлежащего качества», при этом не являясь иностранным агентом и не имея долгов по налогам.

На какую поддержку смогут рассчитывать СОНКО?

Из-за пандемии коронавируса для СОНКО, которые с 1 января 2017 года были получателями госсубсидий или грантов, получателями президентских грантов, поставщиками соцуслуг, исполнителями общественно полезных услуг, разработали целый перечень мер государственной поддержки.

В свете пандемии коронавируса для СОНКО был разработан пакет госпомощи. Он приведён на сайте Минэкономразвития РФ. В списке — субсидируемые льготные кредиты на выплату части зарплаты сотрудникам, полугодовая рассрочка на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций — в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года, расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юрлиц для организаций, вошедших в реестры.

Например, если юрлица безвозмездно передали НКО имущество, то они «смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций».

На сегодня также идёт проработка дополнительных оснований и критериев предоставления мер поддержки.

Отметим, сведения в реестр подавали органы власти разного уровня, Минюст РФ и Фонд президентских грантов. Оказались в списке и юрлица, за которыми стоят бизнесмены и коммерческие компании.

Элитное детство: в реестр СОНКО попали частные детсады

Июньский реестр содержит 24 235 НКО. В Минэкономразвития РФ отметили, что список СОНКО для помощи не окончательный. Попасть в него смогут ещё и те компании, которым предоставлялась государственная финансовая поддержка в период с 1 января 2017 года по 1 апреля 2020 года, но они ошибочно не были внесены в него.

Наравне с общественными и благотворительными организациями, поддерживающими детей и взрослых в трудных ситуациях, в списке оказались частные школы и детсады. В список СОНКО попали свыше 150 частных детсадов и школ, включая гимназии, лицеи. Из них 50 частных детсадов и школ входят в дивизион ОАО «Российские железные дороги». Они находятся в Бурятии, Красноярском, Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Омской, Кемеровской, Смоленской, Свердловской, Орловской, Самарской, Рязанской, Новосибирской, Курской областях, Москве и Подмосковье.

На господдержку сможет рассчитывать, к примеру, и хабаровский частный детсад №210. Он был учреждён в марте 2007 года ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». На март 2019 года 99,39% акций завода принадлежало московскому АО «Нефтепереработка». Последнее специализируется на вложения в ценные бумаги и было учреждено кипрской компанией «АПЕЛДА ИНСВЕСТМЕНТС ЛТД».

Также на поддержку сможет рассчитывать школа «Усмания» в Казани, учрежденная Духовным управлением мусульман Татарии. В ходе плановой проверки в январе 2020 года в ней были выявлены нарушения, в том числе сообщалось, что «не соблюдён порядок приема в ЧОУ «СОШ «Усмания» в 2017—2018, 2018−2019,2019−2020 учебных годах», а сведения, указанные в заявлениях о приёме, не в полной мере соответствуют действующему законодательству.

В реестре оказалась и частная «Перфект-Гимназия» из Приморского края, в числе учредителей которой отметился бывший конкурсный управляющий двух муниципальных предприятий-банкротов Виктор Гусаренко.

В Волгоградской области в реестр была включена частная школа «Интеллектуал», учреждённая в 1999 году АО «Волжский азотно-кислородный завод». На сайте последнего отмечается, что длительное время общество входило в группу «СИБУР», но с 2011 года является частью группы компаний «Эктос». По открытым данным, в 2017 году головная компания группы «Эктос» принадлежала Composite System Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Конечных бенефициаров на сегодня установить не удалось.

Возвращаясь к реестру СОНКО. В Новосибирске в реестр попала частная школа «Таланъ», чей директор и учредитель — Нина Аникина. Школа в разные годы была исполнителем 12 муниципальных контрактов на сумму более 14,2 млн рублей. Во всех случаях заказчиком выступал департамент образования мэрии.

Попал в список и частный детский сад «Светлячок» в Саратове, учреждённый АО «Саратовское акционерное производственно-коммерческое открытое общество «Нефтемаш"-Сапкон.

В Волгограде поддержку получит детсад «Радость», который принадлежит ООО «Группа компания «Сократ» (владелец — Светлана Мордвинцева). ООО «Информационное агентство «Сократ», которым владеет всё та же Мордвинцева, было исполнителем пяти госконтрактов на 1,02 млн рублей, заключённых с госучреждением «Мой бизнес». Для последнего ООО проводило семинары.

Примечательно: фамилии учредителей-физлиц некоторых детских садов из реестра СОНКО совпадают с фамилиями действующих местных депутатов. Родственные связи?