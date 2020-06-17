Курган, , 06:20 — REGNUM Бизнесмен из Кургана 38 раз продлевал срок годности продукции из говядины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Курганской области.

Нелогичное продление сроков выявлено в результате мониторинга системы «Меркурий». Согласно данным системы, первично на предприятие поступило девять туш, из которых данный предприниматель произвёл 2,5 тонн охлажденной говядины выработанной по ГОСТ. Затем у данной говядины необоснованно продлевались сроки хранения 38 раз. Из 10 тонн говядины производилось 108 тонн продукции.

Отмечается, что регистрация вышеуказанного юридического лица в ФГИС «Меркурий» приостановлена сроком на шесть месяцев.