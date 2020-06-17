Омск, , 06:18 — REGNUM В Омской области снизили ставку по ипотеке на новостройки до 3,1% годовых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, без региональной поддержки ставка составляет 6,5% годовых.

Разницу в 3% оплачивает регион. Вычет ещё 0,4% обеспечивает АО «ДОМ.РФ» при подтверждении заёмщиками доходов справкой из Пенсионного фонда РФ. Воспользоваться программой смогут местные жители до 1 ноября. При этом требования к ним остаются стандартными.

«Стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев. При этом испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать. Возраст на дату погашения кредита не более 65 лет, взять ипотечный кредит можно с 21 года», — отметили в правительстве.

Министр экономики Анна Негодуйко добавила, что на обеспечение программы в областном бюджете выделено около 250 млн рублей.

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